З днем народження чоловікові: вульгарні привітання та картинки

Вітайте іменинника яскраво, весело та з вогником

Якщо вам хочеться привітати чоловіка з днем народження не просто стандартними словами, а чимось оригінальнішим, веселішим і незабутнім, то вульгарні привітання — це те, що потрібно. Щоправда, одразу треба врахувати, що таке привітання оцінять чоловіки з добрим почуттям самоіронії та любов’ю до нестандартних побажань. Головне — знати міру та враховувати характер іменинника, щоб привітання стало приємним та кумедним, а не поставило його у незручне становище.

"Телеграф" підготував добірку пікантних та веселих привітань, які точно викличуть посмішку на обличчі винуватця урочистості. А якщо хочеться зробити сюрприз ще яскравішим, можна відправити імениннику вульгарну листівку з днем народження. Вибирайте привітання, що сподобалося, і сміливо відправляйте іменинникові.

Вульгарні привітання у прозі

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Дорогий іменинник! Цього чудового дня бажаю тобі, щоб у твоєму житті було багато вогню: у ліжку – пристрасть, у роботі – азарт, у душі – натхнення. Нехай у тебе завжди буде чим похвалитися, і що показати!

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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб у житті в тебе було все, що робить чоловіка щасливим: міцне здоров’я, товстий гаманець, шалені ночі та нестримні насолоди. Нехай у твоїй постелі буде спекотніше, ніж у пеклі, а в кишенях завжди дзвенять не тільки монети, а й ключі від крутих тачок!

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З днем народження, гарячий чоловік! Нехай твоя сила ніколи не вичерпується, а бажання завжди знаходять способи втілення. Нехай у твоєму житті буде більше оголених почуттів та пристрасних ночей. Насолоджуйся кожною хвилиною свого життя!

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Нехай цей день буде сповнений пікантних сюрпризів. Бажаю нагинати та прогинати, хотіти й мати, жадати та отримувати! Бажаю з азартом захоплювати у свої руки найпривабливіші вигини улюбленого тіла, насолоджуватися своїми амурними перемогами, відзначати свої завоювання яскравим і потужним салютом. З днем народження!

Вульгарні листівки чоловікові з днем народження