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Стати колонією чи здивувати світ? Які передумови має Україна для двох варіантів майбутнього

Автор
Ігор Тимофєєв
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Українці відзнають День Незалежності по всьому світі
Українці відзнають День Незалежності по всьому світі. Фото Getty Images

Треба затягти пасок і розраховувати лише на себе, каже політолог

Якщо вороги та союзники Києва реалізують сценарій "про Україну без України" і домовляться про наше майбутнє, не виключено, що нашу країну чекає повна десуб'єктивізація і розділення. Це буде напівколонія або сучасна колонія Сполучених Штатів або Росії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, керівник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко. Він пояснив, що Україна може протипоставити такій ситуації.

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— Можливо, ми просто не захочемо помирати, зберемося з силами і подивимося правді в очі. Ми двічі здивували весь світ, бо за всіма розрахунками мали розвалитися 2014-го і 2022-го, але захотіли жити. Пацієнт не захотів помирати. Ми можемо це повторити. У нас є всі для цього передумови, — каже політолог.

Він нагадав, що Україна має найпотужнішу армію Європи, досвід сучасної війни та лідерів бізнесу, яких треба припинити рекетувати.

— Подивіться, як "Нова пошта" взяла Європу, наприклад. У нас є всі передумови, щоб стати українським тигром. Але для цього потрібні дві речі: змінити конституційний дизайн (щоб ця "машина" їхала) і змусити ці правила працювати, — пояснює політичний експерт.

За його словами, в Україні купа написаних на папері правил, однак все вирішується по дзвінку.

— Якщо ці правила будуть ефективними і справедливими, через 10 років ви не впізнаєте Україну. Буде стояти черга сюди заїхати, тут пожити, робити бізнес, отримати український паспорт. Але для цього треба, як говорив Черчилль, попітніти, поплакати і затягнути паски, — вважає керівник Центру конституційного моделювання.

На його думку, наша "сита війна" — повний абсурд. Це означиє, Україна виживала коштом тих, хто нас захищав, і західних платників податків.

— Життя підійшло до каси. Зараз треба підтягнути пасок, розрахуватись і почати сподіватись на себе. Зараз якраз час національного егоїзму. Ми — не маленька Чечня, ми навіть не маленька Грузія. Україна має всі передумови здивувати світ, як ми не раз вже робили, — підсумував Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" головний "баг" української Конституції.

Теги:
#США #Колонія #Росія #Нова Пошта #Незалежність України #Геннадій Друзенко