Як опікуну недієздатної людини оформити відстрочку від мобілізації

Для відстрочки не обов'язково повинна бути інвалідність

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю. Право на відстрочку від призову мають громадяни, які здійснюють опіку над недієздатною людиною.

Основні правові норми щодо процедури визнання особи недієздатною залишаються незмінними навіть в умовах воєнного стану. Про це розповів юрист АБ "Роман Сацик" Ярослав Хлівний у коментарі для РБК-Україна,

Він пояснює, що опіку можуть призначати не лише через фізичну інвалідність, а й через стійкі психічні захворювання, які не дозволяють людині самостійно усвідомлювати свої дії та керувати ними. Призначення опіки є юридичною необхідністю для захисту таких осіб, і цей процес залишається актуальним навіть у період воєнного стану.

Щодо визнання особи недієздатною, процедура включає кілька важливих етапів:

збір необхідних документів для звернення до суду;

для звернення до суду; подача заяви до суду про визнання особи недієздатною;

до суду про визнання особи недієздатною; проведення судової експертизи , яка підтверджує стан особи;

, яка підтверджує стан особи; отримання рішення суду, що встановлює опіку або піклування.

Юрист зазначає, що для оформлення опіки наявність групи інвалідності сама по собі не є визначальною. Ключовим є наявність стійкого психічного захворювання, яке може стати підставою для визнання особи недієздатною. У судовому процесі суд враховує не лише документи та докази, надані заявником, а й висновки органів опіки та експертних медичних центрів.

Нагадуємо, що законодавство дозволяє отримати відстрочку від мобілізації тим, чиї батьки мають інвалідність I або II групи. Однак, виникають питання, якщо в обох батьків є інвалідність III групи. Юристи пояснюють, що лише наявність інвалідності III групи може бути недостатньою підставою. Важливо отримати висновок медиків, що підтверджує потребу в постійному догляді.

Для цього необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії. ЛКК скликається в закладі охорони здоров'я, де людина зареєстрована. Комісія оцінює стан здоров'я батьків і вирішує, чи потребують вони постійного догляду. Цей висновок є ключовим для оформлення відстрочки від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, які потрібні документи для оформлення відстрочки через усиновлення дитини. Для оформлення "броні" потрібно підтвердити статус дитини.