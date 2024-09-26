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Як опікуну недієздатної людини оформити відстрочку від мобілізації

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Мобілізаційний процес
Мобілізаційний процес. Фото Колаж "Телеграфу"

Для відстрочки не обов'язково повинна бути інвалідність

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю. Право на відстрочку від призову мають громадяни, які здійснюють опіку над недієздатною людиною.

Основні правові норми щодо процедури визнання особи недієздатною залишаються незмінними навіть в умовах воєнного стану. Про це розповів юрист АБ "Роман Сацик" Ярослав Хлівний у коментарі для РБК-Україна,

Він пояснює, що опіку можуть призначати не лише через фізичну інвалідність, а й через стійкі психічні захворювання, які не дозволяють людині самостійно усвідомлювати свої дії та керувати ними. Призначення опіки є юридичною необхідністю для захисту таких осіб, і цей процес залишається актуальним навіть у період воєнного стану.

Щодо визнання особи недієздатною, процедура включає кілька важливих етапів:

  • збір необхідних документів для звернення до суду;
  • подача заяви до суду про визнання особи недієздатною;
  • проведення судової експертизи, яка підтверджує стан особи;
  • отримання рішення суду, що встановлює опіку або піклування.

Юрист зазначає, що для оформлення опіки наявність групи інвалідності сама по собі не є визначальною. Ключовим є наявність стійкого психічного захворювання, яке може стати підставою для визнання особи недієздатною. У судовому процесі суд враховує не лише документи та докази, надані заявником, а й висновки органів опіки та експертних медичних центрів.

Нагадуємо, що законодавство дозволяє отримати відстрочку від мобілізації тим, чиї батьки мають інвалідність I або II групи. Однак, виникають питання, якщо в обох батьків є інвалідність III групи. Юристи пояснюють, що лише наявність інвалідності III групи може бути недостатньою підставою. Важливо отримати висновок медиків, що підтверджує потребу в постійному догляді.

Для цього необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії. ЛКК скликається в закладі охорони здоров'я, де людина зареєстрована. Комісія оцінює стан здоров'я батьків і вирішує, чи потребують вони постійного догляду. Цей висновок є ключовим для оформлення відстрочки від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, які потрібні документи для оформлення відстрочки через усиновлення дитини. Для оформлення "броні" потрібно підтвердити статус дитини.

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#Опіка #Мобілізація #Недієздатний #Відстрочка від мобілізації