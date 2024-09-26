Как опекуну недееспособного человека оформить отсрочку от мобилизации

Для отсрочки не обязательно должна быть инвалидность

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью. Право на отсрочку от призыва имеют граждане, осуществляющие опеку над недееспособным человеком.

Основные правовые нормы процедуры признания лица недееспособным остаются неизменными даже в условиях военного положения. Об этом рассказал юрист АБ "Роман Сацик" Ярослав Хливный в комментарии для РБК-Украина,

Он объясняет, что опеку могут назначать не только из-за физической инвалидности, но и из-за стойких психических заболеваний, которые не позволяют человеку самостоятельно осознавать свои действия и управлять ими. Назначение опеки является юридической необходимостью защиты таких лиц, и этот процесс остается актуальным даже в период военного положения.

Относительно признания лица недееспособным, процедура включает несколько важных этапов:

сбор необходимых документов для обращения в суд;

для обращения в суд; подача заявления в суд о признании лица недееспособным;

в суд о признании лица недееспособным; проведение судебной экспертизы , подтверждающей состояние лица;

, подтверждающей состояние лица; получение решения суда, устанавливающего опеку или попечительство.

Юрист отмечает, что для оформления опеки наличие группы инвалидности само по себе не является определяющим. Ключевым является наличие стойкого психического заболевания, которое может стать основанием для признания лица недееспособным. В процессе суд учитывает не только документы и доказательства, предоставленные заявителем, но и выводы органов опеки и экспертных медицинских центров.

Напомним, что законодательство позволяет получить отсрочку от мобилизации тем, чьи родители имеют инвалидность I или II группы. Однако возникают вопросы, если у обоих родителей есть инвалидность III группы. Юристы объясняют, что только наличие инвалидности III группы может быть недостаточным основанием. Важно получить заключение медиков, что подтверждает потребность в постоянном уходе.

Для этого необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) или врачебно-консультативную комиссию. ЛКК созывается в заведении здравоохранения, где человек зарегистрирован. Комиссия оценивает состояние здоровья родителей и решает, нуждаются ли они в постоянном уходе. Этот вывод является ключевым для оформления отсрочки от мобилизации.

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