Накинувся з прикладом: на Кіровоградщині інструктор жорстко побив військового, деталі від ДБР

Розслідування справи ще триває

У Кіровоградській області на навчальному полігоні побили військовослужбовця. За цим фактом працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Зазначається, що інцидент стався ще 17 вересня.

Тоді під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата.

З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. У ДБР зазначили, що вже наступного дня слідчі Бюро порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ. Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, 14 серпня 2024 року у Першотравенську Дніпропетровської області група осіб напала на 24-річного військовослужбовця та завдала йому тілесні ушкодження. Серед нападників був депутат Першотравенської міської ради

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 13 вересня у Дніпрі чоловік накинувся на військового та як мінімум ще одного перехожого. Інцидент стався посеред дня на центральному залізничному вокзалі.