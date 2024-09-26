Набросился с прикладом: в Кировоградской области инструктор жестоко избил военного, детали от ГБР

Расследование дела еще продолжается

В Кировоградской области на учебном полигоне избили военнослужащего. По этому факту работники Государственного бюро расследований возбудили уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что инцидент произошел еще 17 сентября.

Тогда на занятиях по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора первый избил военнослужащего прикладом автомата.

С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. В ГБР отметили, что уже на следующий день следователи Бюро начали производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ. Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, 14 августа 2024 года в Первотравенске Днепропетровской области группа лиц напала на 24-летнего военнослужащего и нанесла ему телесные повреждения. Среди нападавших был депутат Первомайского городского совета

Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 сентября в Днепре мужчина набросился на военного и как минимум еще одного прохожего. Инцидент произошел в среду на центральном железнодорожном вокзале.