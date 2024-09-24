"Понад 10 бригад досі не укомплектовані": нардеп розповів про ситуацію з підготовкою в ЗСУ

Бійців необхідно обов'язково навчати та готувати

Народний депутат України Михайло Цимбалюк розповів про реалії підготовки бійців ЗСУ та заявив, що не можна без професійної підготовки просто брати та направляти людей з тилу до штурмових бригад. Він наголосив на тому, що необхідно готувати бойові частини та не допускати того, щоб бійці опинялися на фронті без базових навичок.

Про це нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив у ефірі "Ранок.LIVE". Він додав, що керівництво Генерального штабу регулярно порушує питання професіоналізму та якісної підготовки бійців.

"Необхідно готувати бойові частини і не можна просто так людей з тилових підрозділів направляти до штурмових бригад. Тут є питання професійної підготовки. Не кожний ефективний тиловик стане гарним штурмовиком і далеко не всіх бійців можна кидати на передову", — підкреслив Цимбалюк.

Він також додав, що далеко не все сьогодні залежить від українського військово-політичного керівництва, оскільки понад 10 бригад ЗСУ наразі повністю не укомплектовано.

"Також слід розуміти, що ЗСУ нині мають понад 10 бригад, які все ще не повністю оснащені, оскільки допомога від партнерів ще не надійшла на фронт", — резюмував нардеп.

Нагадаємо, цього року в Україні скасували термінову службу, запровадивши обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Її проходитимуть студенти у вищих навчальних закладах.

Допризовна підготовка має замінити скасовану у жовтні 2022 року строкову військову службу та підготувати громадян до майбутнього захисту держави ще до вступу до мобілізаційного віку.