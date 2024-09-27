Чоловіків старше 50 мобілізуватимуть лише на дефіцитні спеціальності: повний перелік

Зв'язківці теж входять до цього списку

Нещодавно чинності набула директива Командування сухопутних військ, яка обмежує мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком 50-60 років. Згідно з нею, у цьому віці до армії можуть призвати лише тих громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації.

Перелік таких спеціальностей можна знайти у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 р. № 300/1/С/3886. Згідно з Наказом № 317 до дефіцитних військово-облікових спеціальностей належать:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі",

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування",

047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів",

065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами",

106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності",

113, 117, 118 "Танкові спеціальності",

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів",

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії",

178, 183, 184 "Інженерні спеціальності".

А також:

210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб",

220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів",

-233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння",

245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів",

260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання",

307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти",

320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння",

340 "Спеціальності гідроакустичної техніки",

379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності",

403 "Спеціальності проводового зв'язку",

420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку",

460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку",

474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах",

500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання",

525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів",

538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю",

549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними",

569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

Нагадуємо, що 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Він також додав, що ця директива вже прийшла до ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. За власним бажанням мобілізуватися можуть не лише жінки.