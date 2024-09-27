Чоловіків старше 50 мобілізуватимуть лише на дефіцитні спеціальності: повний перелік
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Зв'язківці теж входять до цього списку
Нещодавно чинності набула директива Командування сухопутних військ, яка обмежує мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком 50-60 років. Згідно з нею, у цьому віці до армії можуть призвати лише тих громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації.
Перелік таких спеціальностей можна знайти у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 р. № 300/1/С/3886. Згідно з Наказом № 317 до дефіцитних військово-облікових спеціальностей належать:
- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі",
- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування",
- 047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів",
- 065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами",
- 106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності",
- 113, 117, 118 "Танкові спеціальності",
- 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів",
- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії",
- 178, 183, 184 "Інженерні спеціальності".
А також:
- 210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб",
- 220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів",
- -233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння",
- 245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів",
- 260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання",
- 307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти",
- 320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння",
- 340 "Спеціальності гідроакустичної техніки",
- 379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності",
- 403 "Спеціальності проводового зв'язку",
- 420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку",
- 460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку",
- 474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах",
- 500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання",
- 525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів",
- 538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю",
- 549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними",
- 569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".
Нагадуємо, що 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Він також додав, що ця директива вже прийшла до ТЦК.
Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. За власним бажанням мобілізуватися можуть не лише жінки.