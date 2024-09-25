Чи скасували мобілізацію чоловіків 50+ в Україні

Військовозобов’язаних українців віком 50-60 років можуть мобілізувати, але не всіх

В Україні діє директива Командування сухопутних військ, яка обмежує мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком 50-60 років. Їх можуть призвати до лав ЗСУ лише за особливим мобілізаційним розпорядженням.

Про це розповів член комітету з національної безпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський у коментарі виданню "Ліга". За його словами, цей підхід є спільною позицією військового керівництва.

Нардеп зазначив, що після 50 років до армії можуть призвати лише тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації. Окреме мобілізаційне розпорядження видається Генштабом ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Він також додав, що ця директива вже прийшла до ТЦК.

"Телеграф" дізнався, що далеко не всі центри комплектації отримали відповідну директиву. А ті, котрі отримали, не встигли проінформувати про неї всіх співробітників.

Важливо зазначити, що демобілізація для вже мобілізованих громадян у цих категоріях не передбачається. Тобто ті, хто вже перебуває на військовій службі, залишаться до кінця своєї ротації.