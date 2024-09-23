"Бусифікація забороняється": в Україні ввели важливу зміну в правилах мобілізації

Командування Сухопутних Військ видало нову директиву

В Україні чоловіків віком 50-60 років тепер можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це передбачено директивою Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21409 від 19 вересня.

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, ця директива через Оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

"Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву. Окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З указанням всіх даних. Яке треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна категорія українців отримала право на відстрочку від мобілізації. Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Також ми писали, хто може отримати бронь від мобілізації восени. Законом передбачене бронювання для декількох категорії громадян.