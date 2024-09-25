Коли можна відмовитися від повістки: законні підстави

Якщо дані не оновлені, ситуація інша

Військовозобов'язані громадяни зобов'язані виконувати приписи, зазначені у повістках, виданих територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Водночас законодавством передбачені випадки, коли громадянин має право відмовитися від повістки.

Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" пояснило, що хоча військовозобов'язані повинні слідувати інструкціям ТЦК, існують три конкретні випадки, коли відмова від повістки є законною.

Законні підстави для відмови від повістки:

неуповноважена особа вручає повістку — тільки представники ТЦК мають право вручати цей документ;

вручає повістку — тільки представники ТЦК мають право вручати цей документ; неправильні дані — якщо повістка адресована іншій людині або містить помилкові дані про одержувача;

— якщо повістка адресована іншій людині або містить помилкові дані про одержувача; відсутність печатки або підпису керівника ТЦК — такі повістки вважаються недійсними.

У разі відмови від отримання повістки за цих обставин, представники ТЦК мають обов'язково зафіксувати факт відмови. Це дозволяє військовозобов'язаним громадянам не порушувати закон, а також захистити свої права у разі неправомірної дії.

Юристи зазначають, якщо ж військово-облікові дані не оновлені, то підстав для відмови від отримання повістки немає. В такому випадку відмова вважатися як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Представниками ТЦК та СП складається акт про відмову. У цьому документі чоловік може вказати причини своєї відмови. Якщо особа відмовляється підписувати акт, то він підписується свідками.

Наявність акту про відмову повістки є прямим підтвердженням порушення громадянином військового законодавства, пояснюють юристи. Штраф за такі дії може складати від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, скільки повісток планують розіслати поштою до кінця року в Україні. Повідомлення від ТЦК направлятимуть рекомендованим листом.