Хто не має права вручати повістки: роль поліції у процесі

Правоохоронці повинні забезпечувати правопорядок

Під час загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку від ТЦК та СП будь-де. Однак не всі знають, хто саме має право вручати їх.

Як повідомляє ТСН, вручати повістки можуть не лише представники військкомату. Їх можуть видавати:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (у разі отримання розпорядження ТЦК);

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (тільки за розпорядженням ТЦК);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

представники ТЦК, яких керівник військкомату наказом уповноважив на видавання повісток.

Зазначимо, співробітники поліції не можуть вручати повістки, адже це не входить до їх повноважень.

Роль поліції у процесі вручення повісток

Поліція не має прямого повноваження вручати повістки військовозобов'язаним. Її основна функція — забезпечення правопорядку під час цього процесу, коли представники ТЦК та СП видають повістки. Поліціянти перебувають на місці вручення та реагують на порушення закону.

Окрім цього, поліція займається розшуком громадян, які ігнорують повістки, за дорученням ТЦК . У разі виявлення таких осіб правоохоронці мають право затримати їх на строк до трьох годин і доставити до військкомату для подальших дій.

Нагадуємо, що військовозобов'язані, які оновили свої дані до 16 липня і не мають підстав для відстрочки від мобілізації або бронювання, можуть отримати повістку для проходження військово-лікарської комісії.

Повістки для проходження медичного огляду першими отримають ті військовозобов'язані, які:

оновили свої дані до 16 липня 2024 року;

не мають підстав для відстрочки від мобілізації;

не мають права на бронь від призову.

Громадянин несе відповідальність за своєчасне інформування ТЦК про зміну місця проживання. Повістки про виклик на ВЛК надсилаються за останньою відомою адресою, наданою громадянином. Неявка за викликом, зазначеним у повістці, тягне за собою адміністративну відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що ТЦК може надсилати повістки поштою. Коли така повістка вважається врученою та за яких умов від неї можна відмовитися.