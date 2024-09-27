Ваші предки були найкрасивішими, якщо прізвище звучить так: перевірте своє
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Більшість з них зустрічається і сьогодні
Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження. Деякі з них вказують на особливі розумові здібності, а деякі — на гарну зовнішність.
В давнину українцям з красивими рисами обличчя давали відповідно родові імена. Як зазначає у своїй роботі мовознавець Юліан Редько "Сучасні українські прізвища", більшість з них збереглись і до сьогодні.
Людям з гарною зовнішністю давали такі прізвища:
- Гожий;
- Принадний;
- Форемний;
- Хороший;
- Хорошун;
- Хорошко;
- Чистик.
Якщо хтось мав неймовірно привабливе обличчя, наче із картини, йому призначали прізвище Мистецький або Красуня.
До того ж і жінки могли отримувати відповідні прізвища, через свою зовнішність. Так їх називали:
- Красива
- Славна
- Мила
- Мальована
- Голубка
- Лебідь
Відповідно чоловіків з гарним обличчя чи мужніми рисами величали:
- Бравий
- Левенець
- Бойко
- Руденко
- Селепій
Зауважимо, що українцям також давали прізвища опираючись особливості їх зовнішності. До прикладу, Висока, Низька, Струнка, Довгопола тощо. Деяким предкам імена роду давали зважаючи на колір волосся: Руда, Білик тощо.
Нагадаємо, що неохайним українцям та нечупарам давали відповідні родові імена.
Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали сильним та непереможним українцям.