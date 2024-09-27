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Ваші предки були найкрасивішими, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українець Новина оновлена 27 вересня 2024, 14:55
Українець. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Більшість з них зустрічається і сьогодні

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження. Деякі з них вказують на особливі розумові здібності, а деякі — на гарну зовнішність.

В давнину українцям з красивими рисами обличчя давали відповідно родові імена. Як зазначає у своїй роботі мовознавець Юліан Редько "Сучасні українські прізвища", більшість з них збереглись і до сьогодні.

Людям з гарною зовнішністю давали такі прізвища:

  • Гожий;
  • Принадний;
  • Форемний;
  • Хороший;
  • Хорошун;
  • Хорошко;
  • Чистик.

Якщо хтось мав неймовірно привабливе обличчя, наче із картини, йому призначали прізвище Мистецький або Красуня.

До того ж і жінки могли отримувати відповідні прізвища, через свою зовнішність. Так їх називали:

  • Красива
  • Славна
  • Мила
  • Мальована
  • Голубка
  • Лебідь

Відповідно чоловіків з гарним обличчя чи мужніми рисами величали:

  • Бравий
  • Левенець
  • Бойко
  • Руденко
  • Селепій

Зауважимо, що українцям також давали прізвища опираючись особливості їх зовнішності. До прикладу, Висока, Низька, Струнка, Довгопола тощо. Деяким предкам імена роду давали зважаючи на колір волосся: Руда, Білик тощо.

Нагадаємо, що неохайним українцям та нечупарам давали відповідні родові імена.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали сильним та непереможним українцям.

Теги:
#Прізвища #Походження #Українське