Ваші предки були найкрасивішими, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Більшість з них зустрічається і сьогодні

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження. Деякі з них вказують на особливі розумові здібності, а деякі — на гарну зовнішність.

В давнину українцям з красивими рисами обличчя давали відповідно родові імена. Як зазначає у своїй роботі мовознавець Юліан Редько "Сучасні українські прізвища", більшість з них збереглись і до сьогодні.

Людям з гарною зовнішністю давали такі прізвища:

Гожий;

Принадний;

Форемний;

Хороший;

Хорошун;

Хорошко;

Чистик.

Якщо хтось мав неймовірно привабливе обличчя, наче із картини, йому призначали прізвище Мистецький або Красуня.

До того ж і жінки могли отримувати відповідні прізвища, через свою зовнішність. Так їх називали:

Красива

Славна

Мила

Мальована

Голубка

Лебідь

Відповідно чоловіків з гарним обличчя чи мужніми рисами величали:

Бравий

Левенець

Бойко

Руденко

Селепій

Зауважимо, що українцям також давали прізвища опираючись особливості їх зовнішності. До прикладу, Висока, Низька, Струнка, Довгопола тощо. Деяким предкам імена роду давали зважаючи на колір волосся: Руда, Білик тощо.

Нагадаємо, що неохайним українцям та нечупарам давали відповідні родові імена.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали сильним та непереможним українцям.