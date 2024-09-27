Звідки взялися Дмитруки в Україні: як з’явилося прізвище нардепа-втікача

У прізвища Дмитрук немає конкретних часових рамок виникнення

Українське прізвище Дмитрук, яке виявилося у всіх на слуху через скандал навколо нардепа-втікача, є одним із найпоширеніших прізвищ у країні. Його носять майже 11 тисяч осіб, більшість з яких проживає у Києві (467), Луцьку (381) та Рівному (294).

Найбільше людей із прізвищем Дмитрук проживає у Камінь-Каширському районі на Волині. Про це свідчать дані генеалогічного товариства "Рідні".

"Телеграф" розповідає про значення та походження прізвища Дмитрук.

Це родове ім’я здавна давали синам Дмитра ("Дмитро-" — від імені Дмитро; "ук" — типовий український патронімічний суфікс зазвичай вказує на "син" або "нащадок".). Таким чином, прізвище Дмитрук буквально означає "син Дмитра" або "нащадок Дмитра".

Саме ім’я Дмитро має грецьке походження і пов’язане з ім’ям Деметри, богині землі та родючості із давньогрецької міфології.

Прізвище Дмитрук не має конкретних тимчасових рамок виникнення. Але достеменно відомо, що воно виникло пізніше середини 18 століття. Саме тоді у літописах духовенства були виявлены перші згадки про прізвище Дмитрук. Найчастіше це означає, що предок носія цього прізвища був священнослужителем.

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