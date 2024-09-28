Осталось 3 дня: что изменится в субсидиях с 1 октября

Зимой сумма субсидии больше, чем летом

С 1 октября в Украине начинают назначать и перечислять субсидии на отопительный период. Это значит, что количество получателей вырастет по сравнению с летним периодом, ведь сумма начислений за коммунальные услуги вырастет сразу на несколько тысяч гривен.

Кому предоставляется субсидия: основное

Гражданами Украины, иностранцам и лица без гражданства, законно находящимися в Украине.

Лицам, которые платят за коммунальные услуги больше, чем определен обязательный платеж.

Официально трудоустроенным, безработным, пенсионерам, студентам — тем, кто может подтвердить нетрудоспособность или имеет место работы и платит ЕСВ.

Тем, кто имеет право на такую помощь из-за материального положения, нет больших депозитов более 100 тысяч грн.

Как рассчитывается размер субсидии?

Размер субсидии определяется как разница между стоимостью всех коммунальных услуг и обязательным платежом. Обязательный платеж рассчитывается исходя из среднемесячного дохода домохозяйства.

Какие доходы учитываются для субсидии с 1 октября

На общих началах — за 1-2 квартал 2024 года

Августовская пенсия для пенсионеров.

Оформить субсидию можно через:

Портал "Дия".

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины, портал Пенсионного фонда и приложение.

Центры предоставления административных услуг.

Заявитель может подать упрощенное обращение без сбора справок. Однако некоторым они нужны — арендаторам, ВПЛ, тем, у кого зарегистрировано больше, чем проживают люди и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что получателям льгот одновременная субсидия не светит. Нужно выбрать только один вид помощи от государства.