Мобилизация осенью: кто получит повестки с 1 октября

Существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. С 1 октября правила призыва останутся неизменными.

Повестки и дальше будут получать мужчины призывного возраста, которые отвечают всем критериям. Военное командование отмечает первоочередную потребность в мужчинах с боевым опытом.

Как сообщил представителя Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в:

операторах БПЛА;

айтишниках;

водителях;

стрелках;

разведчиках.

В общем, мобилизация касается как мужчин с опытом военной службы, так и тех, кто раньше не служил. Призову подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Мобилизация женщин остается добровольной. Вступить в ряды ВСУ могут женщины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Подчеркнем, что исключительно на добровольной основе, то есть по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет. Отсутствие военно-учетных документов может осложнить выезд за границу.