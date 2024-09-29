Все така ж приваблива та з пишними формами: як змінювалась Настя Каменських упродовж карʼєри (фото)

Виконавиця має чудовий вигляд упродовж усієї кар'єри

Настя Каменських завжди мала яскраву зовнішність, як в юності, так і зараз. Протягом своєї майже 20-річної кар'єри артистка періодично змінювала імідж, чим вражала прихильників.

"Телеграф" нагадає, який вигляд мала артистка 10-15 років тому і як змінювався її стиль. Також розповімо про те, як розвивалась кар'єра співачки.

Настя Каменських на початку кар'єри

Майбутня зірка української естради з'явилась на світ 1987 року в Києві. Протягом семи років проживала в Італії, де навчалась у школі та вивчила італійську мову. Згодом повернулась в Україну та продовжила здобувати освіту в Печерській гімназії. Закінчила музичну школу, де навчилась грати на фортепіано. Також певний час займалась балетом.

Фото з інстаграму Насті Каменських

Фото з інстаграму Насті Каменських

Після завершення школи вступила до Українсько-американського гуманітарного інституту. Паралельно почала будувати кар'єру співачки, взявши участь у фестивалі "Чорноморські ігри". У 2005 році була нагороджена премією UBN Awards у Великій Британії як "відкриття року".

Фото з мережі

Примітно, що й 15 років тому виконавиця мала розкішний вигляд. Настя ще в юності мала густе кучеряве волосся, пухкі губи, виразні карі очі та пишні форми.

Фото з мережі

Фото з мережі

Вирішальну роль у кар'єрі артистки зіграла участь у дуеті "Потап и Настя", який дуже швидко здобув популярність. Найвідомішими їхніми піснями стали "Не пара", "Все пучком", "Крепкие орешки", "Не люби мне мозги".

Фото: Канал "Україна"

Гурт понад 10 років вів творчу діяльність і давав гастролі по різних країнах пострадянського простору. Неодноразово отримував нагороди M1 Music Awards, YUNA як найкращий попгурт, а також відзнаки за різні треки та кліпи.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Під час участі в "Потап и Настя" співачка часто експериментувала з образами. Вона обирала сміливі луки з акцентами у вигляді шкіряних виробів, леопардового принту, ботфортів на шпильках, колготках в клітинку та сукнями з глибоким декольте.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2017 році гурт оголосив про завершення існування й Настя почала сольну кар'єру. Так, у той період вона випускала такі пісні, як "Это моя ночь", "Тримай", "Обіцяю", "Дай мне". Водночас співачка почала створювати іспаномовні треки: Elefante, Peligroso, Miami, Ahuevo.

У той період артистка стала експериментувати зі стилем і почала робити інші зачіски. Водночас Настя схудла на 20 кілограмів, чим здивувала прихильників. Так, Каменських почала показувати свою підтягнуту фігуру, ділитися порадами щодо харчування та спорту, аби бути у формі.

Фото з інстаграму Насті Каменських

Фото з інстаграму Насті Каменських

Фото з інстаграму Насті Каменських

Фото з інстаграму Насті Каменських

Як зараз виглядає Настя Каменських

Після початку повномасштабної війни артистка зізналась, що суттєво погладшала. За словами співачки, вона мала серйозну депресію у той період і вживала антидепресанти. Також вона почала зловживати алкоголем, аби стало легше. Тоді вона за 1 рік набрала 8 кілограмів.

Каменських зазначала, що тепер не переймається своєю вагою. Вона приймає та любить своє тіло таким, як воно є та не хоче себе ґвалтувати.

Водночас варто зазначити, що Настя чудово виглядає з пишними формами. Зараз вона все частіше залишає своє природне кучеряве волосся та обирає приталені сукні. Артистка випускає як українські пісні — "Я — Україна", "Кришталь", "Сяйво", так і іспаномовні — Moloko, Friday.

Фото з інстаграму Насті Каменських

Фото з інстаграму Насті Каменських

Фото з інстаграму Насті Каменських

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилась протягом своєї творчості Тіна Кароль. Артистка дуже часто змінювала творчий імідж.