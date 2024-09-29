Все так же привлекательна и с пышными формами: как менялась Настя Каменских на протяжении карьеры (фото)

Исполнительница прекрасно выглядит на протяжении всей карьеры

Настя Каменских всегда обладала яркой внешностью, как в юности, так и сейчас. В течение своей почти 20-летней карьеры артистка периодически меняла имидж, чем впечатляла поклонников.

"Телеграф" напомнит, как выглядела артистка 10-15 лет назад и как менялся ее стиль. Также расскажем о том, как развивалась карьера певицы.

Настя Каменских в начале карьеры

Будущая звезда украинской эстрады появилась на свет в 1987 году в Киеве. В течение семи лет проживала в Италии, где училась в школе и выучила итальянский язык. Затем вернулась в Украину и продолжила получать образование в Печерской гимназии. Окончила музыкальную школу, где научилась играть на фортепиано. Также некоторое время занималась балетом.

Фото из инстаграма Насти Каменских

Фото из инстаграма Насти Каменских

После окончания школы поступила в Украинско-американский гуманитарный институт. Параллельно начала строить карьеру певицы, приняв участие в фестивале "Черноморские игры". В 2005 году была награждена премией UBN Awards в Великобритании как "открытие года".

Фото из сети

Примечательно, что и 15 лет назад исполнительница выглядела роскошно. Настя еще в юности имела густые вьющиеся волосы, рыхлые губы, выразительные карие глаза и пышные формы.

Фото из сети

Фото из сети

Решающую роль в карьере артистки сыграла участие в дуэте "Потап и Настя", который очень быстро получил популярность. Самыми известными их песнями стали "Не пара", "Все пучком", "Крепкие орешки", "Не люби мне мозги".

Фото: Канал "Украина"

Группа более 10 лет вела творческую деятельность и давала гастроли по разным странам постсоветского пространства. Неоднократно получала награды M1 Music Awards, YUNA как лучшая поп-группа, а также отличия за различные треки и клипы.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Во время участия в "Потапе и Насте" певица часто экспериментировала с образами. Она выбирала смелые луки с акцентами в виде кожаных изделий, леопардового принта, ботфортов на шпильках, колготках в клетку и платьями с глубоким декольте.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

В 2017 году группа объявила о завершении существования и Настя начала сольную карьеру. Так, в тот период она выпускала такие песни, как "Это моя ночь", "Держи", "Обещаю", "Дай мне". В то же время певица начала создавать испаноязычные треки: Elefante, Peligroso, Miami, Ahuevo.

В тот период артистка стала экспериментировать со стилем и принялась делать другие прически. В то же время Настя похудела на 20 килограммов, чем удивила поклонников. Так, Каменских начала показывать свою подтянутую фигуру, делиться советами по питанию и спорту, чтобы быть в форме.

Фото из инстаграма Насти Каменских

Фото из инстаграма Насти Каменских

Фото из инстаграма Насти Каменских

Фото из инстаграма Насти Каменских

Как сейчас выглядит Настя Каменских

После начала полномасштабной войны артистка призналась, что существенно поправилась. По словам певицы, она имела серьезную депрессию в тот период и употребляла антидепрессанты. Также она начала злоупотреблять алкоголем, чтобы стало легче. Тогда она за 1 год набрала 8 килограмм.

Каменских отмечала, что теперь не переживает из-за своего веса. Она принимает и любит свое тело таким, как оно есть и не хочет себя насиловать.

В то же время следует отметить, что Настя прекрасно выглядит с пышными формами. Сейчас она все чаще оставляет свои естественные вьющиеся волосы и выбирает приталенные платья. Артистка выпускает как украинские песни — "Я — Украина", "Кристалл", "Сияние", так и испаноязычные — Moloko, Friday.

Фото из инстаграма Насти Каменских

Фото из инстаграма Насти Каменских

Фото из инстаграма Насти Каменских

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