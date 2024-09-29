Все так же привлекательна и с пышными формами: как менялась Настя Каменских на протяжении карьеры (фото)
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Исполнительница прекрасно выглядит на протяжении всей карьеры
Настя Каменских всегда обладала яркой внешностью, как в юности, так и сейчас. В течение своей почти 20-летней карьеры артистка периодически меняла имидж, чем впечатляла поклонников.
"Телеграф" напомнит, как выглядела артистка 10-15 лет назад и как менялся ее стиль. Также расскажем о том, как развивалась карьера певицы.
Настя Каменских в начале карьеры
Будущая звезда украинской эстрады появилась на свет в 1987 году в Киеве. В течение семи лет проживала в Италии, где училась в школе и выучила итальянский язык. Затем вернулась в Украину и продолжила получать образование в Печерской гимназии. Окончила музыкальную школу, где научилась играть на фортепиано. Также некоторое время занималась балетом.
После окончания школы поступила в Украинско-американский гуманитарный институт. Параллельно начала строить карьеру певицы, приняв участие в фестивале "Черноморские игры". В 2005 году была награждена премией UBN Awards в Великобритании как "открытие года".
Примечательно, что и 15 лет назад исполнительница выглядела роскошно. Настя еще в юности имела густые вьющиеся волосы, рыхлые губы, выразительные карие глаза и пышные формы.
Решающую роль в карьере артистки сыграла участие в дуэте "Потап и Настя", который очень быстро получил популярность. Самыми известными их песнями стали "Не пара", "Все пучком", "Крепкие орешки", "Не люби мне мозги".
Группа более 10 лет вела творческую деятельность и давала гастроли по разным странам постсоветского пространства. Неоднократно получала награды M1 Music Awards, YUNA как лучшая поп-группа, а также отличия за различные треки и клипы.
Во время участия в "Потапе и Насте" певица часто экспериментировала с образами. Она выбирала смелые луки с акцентами в виде кожаных изделий, леопардового принта, ботфортов на шпильках, колготках в клетку и платьями с глубоким декольте.
В 2017 году группа объявила о завершении существования и Настя начала сольную карьеру. Так, в тот период она выпускала такие песни, как "Это моя ночь", "Держи", "Обещаю", "Дай мне". В то же время певица начала создавать испаноязычные треки: Elefante, Peligroso, Miami, Ahuevo.
В тот период артистка стала экспериментировать со стилем и принялась делать другие прически. В то же время Настя похудела на 20 килограммов, чем удивила поклонников. Так, Каменских начала показывать свою подтянутую фигуру, делиться советами по питанию и спорту, чтобы быть в форме.
Как сейчас выглядит Настя Каменских
После начала полномасштабной войны артистка призналась, что существенно поправилась. По словам певицы, она имела серьезную депрессию в тот период и употребляла антидепрессанты. Также она начала злоупотреблять алкоголем, чтобы стало легче. Тогда она за 1 год набрала 8 килограмм.
Каменских отмечала, что теперь не переживает из-за своего веса. Она принимает и любит свое тело таким, как оно есть и не хочет себя насиловать.
В то же время следует отметить, что Настя прекрасно выглядит с пышными формами. Сейчас она все чаще оставляет свои естественные вьющиеся волосы и выбирает приталенные платья. Артистка выпускает как украинские песни — "Я — Украина", "Кристалл", "Сияние", так и испаноязычные — Moloko, Friday.
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