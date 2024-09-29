Росія може піти у наступ на велике місто України? Є невтішний прогноз

Війська стягують резерви

Армія Росії дедалі частіше завдає ударів КАБами по прифронтовому Запоріжжі. Ймовірніше росіяни намагатимуться захопити це місто.

Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Radio NV. За його словами, у супротивників, на жаль, з’явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували керовані авіабомби та можуть їх запускати з дальності 100 кілометрів.

Романенко каже, що і українська, і закордонна розвідки під Запоріжжям фіксують концентрацію додаткових ресурсів супротивника, резервів:

"І це є ознаки того, що на цьому напрямку можуть початися більш інтенсивні бойові дії".

Варто додати, що схожі й розмови були і в інших експертів. Так, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Київ 24" казав, якщо росіяни захоплять Вугледар, то вони можуть спробувати окупувати решту Запорізької області. Він не виключає подальшого руху ворога на Запорізькому напрямку.

"Подивіться на інтенсифікацію обстрілів самого Запоріжжя за останні 2-3 дні. Якщо за минулу добу було завдано приблизно 320 ударів по територіях, підконтрольних ЗСУ, то сьогодні на ранок їх уже понад 400", — зазначив експерт. Він додав, що і це, незважаючи на те, що із Запорізького напрямку були виведені на Курський напрямок найбільш боєздатні підрозділи російської армії: 7 і 76 повітряно-десантні дивізії.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Росії може окупувати решту Донбасу та захопити Дніпропетровську область.