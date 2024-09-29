Укр

Россия может пойти в наступление на крупный город Украины? Есть неутешительный прогноз

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Игорь Романенко, армия РФ Новость обновлена 29 сентября 2024, 17:12
Игорь Романенко, армия РФ. Фото Коллаж "Телеграф"

Войска стягивают резервы

Армия России все чаще наносит удары КАБами по прифронтовому Запорожью. Вероятнее всего, россияне будут пытаться захватить этот город.

Об этом рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV. По его словам, у противников, к сожалению, появились дополнительные возможности бить по украинской территории благодаря тому, что они модернизировали управляемые авиабомбы и могут запускать их с дальности 100 километров.

Романенко говорит, что и украинская, и зарубежная разведки под Запорожьем фиксируют концентрацию дополнительных ресурсов противника, резервов:

"И это признаки того, что на этом направлении могут начаться более интенсивные боевые действия".

Следует добавить, что схожие и разговоры были и у других экспертов. Так, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Киев 24" говорил, если россияне захватят Угледар, то они могут попытаться оккупировать остальную часть Запорожской области. Он не исключает дальнейшего движения врага в Запорожском направлении.

"Посмотрите на интенсификацию обстрелов самого Запорожья за последние 2-3 дня. Если за минувшие сутки было нанесено примерно 320 ударов по территориям, подконтрольным ВСУ, то сегодня к утру их уже более 400", — отметил эксперт. Он добавил, что и это несмотря на то, что из Запорожского направления были выведены на Курское направление наиболее боеспособные подразделения российской армии: 7 и 76 воздушно-десантные дивизии.

Ранее "Телеграф" писал, что армия России может оккупировать оставшийся Донбасс и захватить Днепропетровскую область.

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#Запорожье #РФ #Наступление