Чи можна потрапити у розшук через неоновлення даних: юрист відповіла

Нерідко чоловіки потрапляють у базу помилково

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані громадяни можуть потрапити до розшуку територіальних центрів комплектування через порушення правил військового обліку.

Юристка Аліна Охтень пояснила, за яких підстав чоловік може бути в розшуку та що за це загрожує. За її словами, в електронному реєстрі "Оберіг" записи про розшук зазвичай проставляються після порушення призовниками та військовозобовʼязаними правил військового обліку.

У розшуку можуть бути особи, які:

не з'явилися за повісткою для уточнення облікових даних;

проігнорували направлення на військово-лікарську комісію.

Іноді помилково до бази можуть потрапити громадяни непризовного віку або з відстрочкою. У такому разі, для усунення статусу "у розшуку", достатньо оновити дані в ТЦК.

Якщо ж особа скоїла порушення, ТЦК може звернутися до Національної поліції для складення протоколів про адміністративні правопорушення, відповідно до статей 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Тільки в такому випадку можливе виявлення правопорушника та примусове доставлення його до відділку ТЦК та СП та тільки з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення", — підкреслює Охтень.

Також юристка зазначає, що " повноважень стосовно виявлення "ухилянтів" та доставлення їх для мобілізації правоохоронні органи та ТЦК та СП не мають ".

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність, однак жодних інших наслідків не виникає.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків потрібно проходити повторну ВЛК у жовтні. Згідно з новим законом, всі громадяни, що мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну медичну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін.