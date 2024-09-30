Кому у жовтні можуть дати повістку: категорії, які втратили право на відстрочку

Дехто з багатодітних батьків може бути мобілізованим

Наприкінці серпня Верховна Рада України прийняла новий законопроєкт, який спрощує процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Проте водночас позбавляє цього права відразу вісім категорій чоловіків.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати цією осінню. До переліку тих, хто втратив право на відстрочку входять:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання;

чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї;

особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії;

чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Отже, чоловікам цих категорій у жовтні можуть вручити повістку та призвати до служби в ЗСУ.

Важливо зазначити, що згідно з новим законом, одна категорія, що раніше не мала права на відстрочку, тепер може на неї розраховувати. Це стосується військовозобов'язаних, чиї неповнорідні брати або сестри загинули чи зникли безвісти під час війни.

Неповнорідними вважаються брати та сестри, які мають лише одного спільного батька чи матір. Наприклад, це можуть бути брати або сестри по матері, але з різними батьками.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.

Згідно з новими правилами, чоловіки, які доглядають за хворими батьками дружини (або дружини чоловіка), повинні підтвердити, що ніхто інший із родини не може замінити їх у догляді.

Втім якщо чоловік доглядає за дружиною, дитиною або своїми батьками, йому не потрібно вказувати в заяві про інших працездатних родичів, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.