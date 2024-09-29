"Він не завжди адекватний": Зеленський розповів, чи застосує Путін ядерну зброю

Росія знову порушила тему використання ядерної зброї

Ніхто не знає справжніх планів Володимира Путіна, а тому не можна сказати напевно, чи використовуватиме він ядерну зброю. Однак зрозуміло напевно те, що він боїться за своє життя.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу FOX News. Розмова відбулася одразу після його зустрічі з кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

"Він (Путін, — ред.) може використовувати ядерну зброю проти будь-якої країни, у будь-який час… чи ні. Я не впевнений, що це зробить. Я не можу знати напевно, тому що він не завжди адекватний", — сказав Зеленський.

За його словами, адекватна людина не може просто прийти в Україну і зробити те, що вона зробила. При цьому глава держави зазначив, що Путін любить своє життя і те, як він керує життям інших, тому він має боятися застосування зброї масового ураження.

Як повідомлялося раніше, наприкінці вересня Росія змінила свою ядерну доктрину. Зокрема, тепер вона залишає за собою право застосовувати ядерну зброю проти неядерних країн, які перебувають у союзі з ядерними державами, і здійснюють атаку проти неї чи Білорусі.