Чому Путін змінює ядерну доктрину: міністр оборони Литви розкрив справжні мотиви

Захід не боїться "ядерної риторики" Путіна

Нещодавні заяви Путіна щодо змін у ядерній доктрині Кремля вказують на те, що Москва боїться далекобійних ударів України по території Росії. Про це 26 вересня сказав Лаурінас Кащюнас під час спільної прес-конференції з головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами Лаурінаса, Путін остерігається, що Україна отримає дозвіл бити вглиб РФ. Про це пише видання LRT.

"Ми всі чули слова Путіна, я думаю, що найважливіше послання — це не слова, які він сказав, а той факт, що коли він говорить про нову концепцію, він ясно сигналізує про те, що надання Україні потужностей дальньої дії дійсно важливе, і він боїться цього", — сказав Кащчюнас.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який перебуває з візитом у Литві, підкреслив, що Захід не боїться "ядерної риторики" Путіна. Він наголосив на тому, що західні країни продовжуватимуть діяти відповідно до своїх переконань, попри погрози російського лідера.

"Я можу повторити, що це риторика Путіна, він голосно говорить і поширює свої погрози, але нам не слід цього боятися. Ми робитимемо те, що вважаємо правильним. Він може поширити це своїми каналами, але нас це не налякає", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 25 вересня російський президент запропонував внести зміни до ядерної доктрини Російської Федерації. Тепер Кремль залишає за собою право атакувати неядерні держави у разі "агресії" з їхнього боку. У цьому випадку може йтися про Україну.

Раніше "Телеграф" писав, чому Путін знову погрожує світові ядерною зброєю. Росія зараз грає у те, що називається рефлексивним управлінням.