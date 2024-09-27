Ядерні погрози Путіна: експерт розповів, чия відповідь на Заході була найправильнішою

Очільник Кремля постійно лякає Захід

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус найправильніше відреагував на заяву президента Росії Володимира Путін про зміну ядерної доктрини Кремля. Він сказав, що це не вплине на зовнішню політику ФРН та НАТО.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За словами експерта, він дуже виділяє і підтримує таку позицію Пісторіуса.

"Він сказав правильно. На питання журналіста він відповів: "А чого ви мене це запитуєте? Я маю на кожен шантаж, на кожну лякалку Путіна реагувати? Завтра він нас ще якось буде лякати. Ну що нам треба робити". Тобто це дуже правильно", — сказав Мусієнко.

Експерт пояснив, чому саме очільник Кремля лякає Захід. На думку Мусієнка, Путін, коли бачить нерішучість і слабкість в окремих моментах Заходу, спеціально додає ще.

"А Захід ніби чекає: "ти нас ще налякай, ми отак не рішучі зараз, але ти ще підкинь нам отут трошечки цих дров до цього багаття і ми точно вже якісь рішення не ухвалимо", — сказав експерт

Він нагадав, що Путін в минулі рази не досягав успіхів зі своїми погрозами, коли Україна отримувала винищувачі F-16 та ракети ATCMS. Мусієнко зазначив, що наразі наша країна навіть б'є по території Росії.

"Розрахунки Путіна багато в чому не справджуються. Є звичайно частина тих хто вагається, але як показує досвід, чим більше він демонструє залякування, чим більше він демонструє фейковість своїх арсеналів, і чим більше це сприймається як відвертий шантаж, тим менше на це є відповідної реакції", — підкреслив Мусієнко.

Нагадаємо, своїй заяві Пісторіус підкреслив, що Захід не боїться "ядерної риторики" Путіна. Він наголосив на тому, що західні країни продовжуватимуть діяти відповідно до своїх переконань, попри погрози російського лідера.

"Я можу повторити, що це риторика Путіна, він голосно говорить і поширює свої погрози, але нам не слід цього боятися. Ми робитимемо те, що вважаємо правильним. Він може поширити це своїми каналами, але нас це не налякає", — сказав Пісторіус.