Виплати сім’ям військових в Україні можуть змінити: одні отримують 15 млн, інші – 2,3 млн

Трапляються випадки, коли сім’я добровольців та військових ЗСУ не можуть отримати компенсацію, оскільки під час укладання контрактів були невірно оформлені документи

Сім’ї загиблих добровольців в Україні отримають значно менші виплати, ніж сім’ї тих, хто служив за контрактом у ЗСУ. Для перших виплата становитиме 2,3 млн. гривень, а для других — 15 млн. гривень.

Про це розповіла депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE. Вона наголосила на необхідності ухвалення ВР законодавчих змін, які б зрівняли ці виплати.

Савчук каже, що іноді сім’я добровольців та військових ЗСУ не можуть отримати компенсацію, оскільки під час укладання контрактів були неправильно оформлені документи.

"Є сім’ї як з боку добровольців, так і з боку сімей бійців ЗСУ, яких документи, на жаль, були неправильно оформлені, тому сім’ї не можуть набути відповідного статусу та виплат", — сказала вона.

Також депутат закликає сім’ї звертатися до всіх можливих органів. Йдеться, зокрема, і про Уповноваженого з прав людини, Генштабу та суди.

"Якщо було бойове розпорядження, яке є засекреченим, то лише суд має право дати дозвіл показати виписку з нього, де зазначено, куди було відправлено загиблого бійця", — додала Савчук.

При цьому, як вона пояснила, велика кількість скарг пов’язана із бюрократичними труднощами, які заважають сім’ям загиблих отримати фінансову допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український уряд затвердив нові суми виплат сім’ям загиблих захисників та постраждалим військовослужбовцям.