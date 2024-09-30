Выплаты семьям военных в Украине могут изменить: одни получают 15 млн, другие - 2,3 млн

Бывают случаи, когда семья добровольцев и военных ВСУ не могут получить компенсацию, поскольку при заключении контрактов были неверно оформлены документы

Семьи погибших добровольцев в Украине получат значительно меньшие выплаты, нежели семьи тех, кто служил по контракту в ВСУ. Для первых выплата составит 2,3 млн гривен, а для вторых — 15 млн гривен.

Об этом рассказала депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE. Она подчеркнула необходимость принятия ВР законодательных изменений, которые бы уровняли эти выплаты.

Савчук говорит, что иногда семья добровольцев и военных ВСУ не могут получить компенсацию, поскольку при заключении контрактов были неверно оформлены документы.

"Есть семьи как со стороны добровольцев, так и со стороны семей бойцов ВСУ, которых документы, к сожалению, были неправильно оформлены, поэтому семьи не могут получить соответствующий статус и выплаты", — сказала она.

Также депутат призывает семьи обращаться ко всем возможным органам. Речь, в том числе, идет и об Уполномоченном по правам человека, Генштабе и судах.

"Если было боевое распоряжение, которое является засекреченным, то только суд вправе дать разрешение показать выписку из него, где указано, куда был отправлен погибший боец", — добавила Савчук.

При этом, как она объяснила, большое количество жалоб связано с бюрократическими трудностями, которые мешают семьям погибших получить финансовую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинское правительство утвердило новые суммы выплат семьям погибших защитников и пострадавшим военнослужащим.