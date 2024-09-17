"Ми бачимо все": ССО закликали українців приєднуватися до Руху опору (відео)

Рух опору набирає обертів

Захисники України продовжують боротьбу з російськими окупантами не лише на лінії фронту, а й на тимчасово окупованих територіях. Сили Спеціальних Операцій ЗСУ (ССО) звернулися до громадян України із закликом долучатися до Руху опору.

Командування ССО опублікувало маніфест Руху опору. У ньому українцям пропонують заповнити анкету на офіційному сайті, щоб приєднатися до лав ССО.

"Ми є народ України, ми — тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх, і палить ворога. Ми вода, що напуває Україну, і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці, і яке труїть росіян", — йдеться у маніфесті.

У відео також зазначається, що Рух опору шириться та набирає обертів, "щоб стряхнути з України смердючі уламки гнилої імперії". У ССО підкреслюють, що щодня наближають перемогу над споконвічним ворогом України.

"Ми — вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас! Приєднуйтесь до Руху опору Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України", — наголошується в маніфесті.

Нагадаємо, кримський партизанський руху "АТЕШ" показав фото того, що улюблений міст глави Кремля Володимира Путіна терміново потребує ремонту. За їхніми даними, в результаті отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до обсипання його окремих частин.