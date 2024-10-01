Переселенців із Донбасу збираються поселити у закритих школах

У придатних для життя приміщеннях можуть провести реконструкцію

В Україні планують здійснити інвентаризацію закритих навчальних закладів. Тим самим уряд хоче знайти додаткові можливості для розселення переселенців із Донбасу.

Про це йдеться у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації. Така пропозиція була обговорена на нараді щодо забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

"Знайшли шляхи та механізми врегулювати питання використання оптимізованих об’єктів навчальних закладів для розміщення в них переселенців", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у приміщеннях, придатних для життя, можуть провести реконструкцію, щоб переселенці надалі там змогли жити.

В ОВА наголосили, що це дозволить реконструювати їх під житло для ВПО і може бути одним зі шляхів вирішення житлових проблем із даною категорією людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому власники житла можуть відмовляти переселенцям в оренді. Рієлтори кажуть, що часом стикаються з додатковими вимогами від орендодавців, не пропонувати квартирантам саме переселенців. Є кілька причин.