Переселенцев из Донбасса собираются поселить в закрытых школах

В пригодных для жизни помещениях могут провести реконструкцию

В Украине планируют провести инвентаризацию закрытых учебных заведений. Тем самым правительство хочет найти дополнительные возможности для расселения переселенцев из Донбасса.

Об этом говорится в пресс-службе Донецкой областной военной администрации. Такое предложение было обсуждено на совещании по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

"Нашли пути и механизмы урегулировать вопрос использования оптимизированных объектов учебных заведений для размещения в них переселенцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях, пригодных для жизни, могут провести реконструкцию, чтобы переселенцы в дальнейшем там смогли жить.

В ОВА подчеркнули, что это позволит реконструировать их под жилье для ВПЛ и может быть одним из путей решения жилищных проблем с данной категорий людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему владельцы жилья могут отказывать переселенцам в аренде. Риэлторы говорят, что порой сталкиваются с дополнительными требованиями от арендодателей, не предлагать в качестве квартирантов именно переселенцев. Есть несколько причин.