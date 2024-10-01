Кто не получит штраф за необновление данных в ТЦК: список категорий

Есть нюанс для мужчин, исключенных из военного учета

Из-за изменений в законодательстве о мобилизации большинство мужчин в Украине в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Однако есть некоторые граждане, которых эта процедура не касается.

Список категорий, освобожденных от обязанности обновления информации, предусмотрен законопроектом №10449. Так, не должны обновлять информацию о себе в ТЦК лица, которые:

не являются гражданами Украины;

по решению ВВК имеют статус "непригодный к военной службе";

не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

не достигшие совершеннолетия;

старше 60 лет.

Также не должны обновлять данные женщины, за исключением тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность.

Кроме того, мужчины, которые исключены с военного учета, не должны обращаться в ТЦК, но иметь при себе документ, подтверждающий их статус. При отсутствии такого документа они должны обратиться в ТЦК для его получения, иначе при проверке документов может быть вручена повестка.

Отдельно отмечается, что если лицо исключили из учета до 18 мая 2024 года, но его данные не были обновлены, необходимо уточнить.

Не обязаны дополнительно обновлять свои данные военнослужащим, уже состоящим на военном учете во время прохождения службы.

Напоминаем, что несвоевременное обновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК рассказали, почему военнообязанные, не обновившие свои учетные данные, автоматически становятся нарушителями действующего законодательства. Такие люди находятся в розыске и регулярно задерживаются полицией.