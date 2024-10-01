Армія РФ активізувалась на одному з напрямків: кількість атак зросла в десятки разів

Запеклі бої тривають

Російська окупаційна армія активізувалась ще на одному напрямку на фронті. Так, за минулу добу росіяни 40 разів атакували на Харківщині.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, усі атаки окупантів успішно відбито, але запеклі бої поновлюються майже щогодини.

За даними військових, на Харківському напрямку війська РФ провели за 30 вересня 16 атак біля Бугруватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Також значно зросли атаки і на Куп'янському напрямку, де окупанти атакували 24 рази недалеко від Сіньківки, Новоосинова, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

Зауважимо, що для порівняння 29 вересня окупанти атакували на цих напрямках три та два рази відповідно.

Водночас голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що батьків, які повернуться на територію Вовчанська з дітками, можуть позбавити батьківських прав та судити.

"Насамперед поліція виписує на батьків адмінштраф. На цьому, як-то кажуть, інформаційна робота закінчується, бо після сплати штрафу люди евакуюються і більше не повертаються", — каже Гамбарашвілі.

Проте буває і так, що люди з плином часу вертаються у Вовчанськ. Так, вже одну справу через це про позбавлення батьківських прав передано до суду.

Зауважимо, що Вовчанськ знаходиться за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Місто з початку повномасштабного вторгнення було в окупації, але восени 2022-го ЗСУ звільнили його. Проте вже у травні 2024 року росіяни почали наступ на Харківщину та частково захопили Вовчанськ, де щодня йдуть запеклі бої.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у російському добровольчому корпусі (РДК) розповіли подробиці звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.