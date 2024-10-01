Армия РФ активизировалась на одном из направлений: количество атак выросло в десятки раз

Тяжелые бои продолжаются

Российская оккупационная армия активизировалась еще на одном направлении на фронте. Так, за минувшие сутки россияне 40 раз атаковали в Харьковской области.

Как отмечает Генштаб ВСУ, все атаки оккупантов успешно отбиты, но ожесточенные бои возобновляются почти каждый час.

По данным военных, на Харьковском направлении войска РФ провели за 30 сентября 16 атак у Бугруватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Также значительно выросли атаки и на Купянском направлении, где оккупанты атаковали 24 раза недалеко от Синьковки, Новоосинова, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

Заметим, что для сравнения 29 сентября оккупанты атаковали на этих направлениях три и два раза соответственно.

В то же время глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что родителей, которые вернутся на территорию Волчанска с детьми, могут лишить родительских прав и судить.

"Прежде всего, полиция выписывает на родителей админштраф. На этом, как говорят, информационная работа заканчивается, потому что после оплаты штрафа люди эвакуируются и больше не возвращаются", — говорит Гамбарашвили.

Однако бывает и так, что люди с течением времени возвращаются в Волчанск. Так, уже одно дело из-за этого о лишении родительских прав передано в суд.

Отметим, что Волчанск находится в нескольких километрах от украинско-российской границы. Город с начала полномасштабного вторжения был в оккупации, но осенью 2022-го ВСУ освободили его. Однако уже в мае 2024 года россияне начали наступление на Харьковщину и частично захватили Волчанск, где ежедневно идут ожесточенные бои.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в российском добровольческом корпусе (РДК) рассказали подробности освобождения агрегатного завода в Волчанске.