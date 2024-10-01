Пішов по гриби без телефону. Біля Моршину зник пенсіонер (відео)

Пенсіонер розійшовся із сином під час збирання грибів в лісі

Мешканець Львівської області заблукав в лісі під Моршином під час збирання грибів, його шукали впродовж цілого дня і знайшли — він був живий.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області. Це сталось у понеділок, 30 вересня. Чоловік 1953 року народження пішов з сином збирати гриби в лісі, але там вони розділились.

У чоловіка не було мобільного телефону, тому його син після виходу з лісу не міг зателефонувати своєму батькові. Попри негоду, а саме дощ і холод, рятувальники разом з сином вирушили на пошуки заблукалого батька.

Чоловік знайшли о 21:36. Він був у свідомості, але лежав в калюжі. Рятувальники допомогли йому вибратися з лісу. За даними ДСНС, він найбільше переживав за свої гриби, які він назбирав в лісі.

Пенсіонера доставили в Стрийську центральну районну лікарню. Співробітники ДСНС заспокоїли грибника, заявивши, що ніхто його врожай грибів не забере.

Рятувальники нагадали українцям про правила безпечного перебування в лісі під час збору грибів і ягід. Рекомендується брати з собою заряджений телефон і обов'язково повідомити рідним, куди ви збираєтесь йти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Карпатах заблукав 42-річний чоловік, який хотів вийти на кордон Румунії. Він ходив по горах 6 днів, поки його не врятували прикордонники.