Призначено нового голову ДСНС: хто ним став і чим він відомий

Має медалі за оборону Маріуполя та Авдіївки

Кабінет міністрів України призначив нового голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ним став Андрій Даник.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Кабінетом міністрів призначено Даника Андрія Миколайовича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні.

Андрій Даник

Зазначається, що з лютого 2024 року Даник обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС.

Що відомо про нового голову ДСНС

Андрій Даник народився 1978 року в Кропивницьку Кіровоградської області. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.

З липня 1998 року він обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області. З травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області. У серпні 2015 року назначений на посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

З січня 2020 року до вересня 2023 очолював Головне управління ДСНС у Черкаській області. У вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС. З 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.

Даник має багато нагород і серед них: Нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації" (2015 рік), Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2017 рік), медаль "За оборону Авдіївки" (2017 рік), пам'ятна медаль "За оборону Маріуполя" (2017 рік), Відзнака Президента України "За участь в антитерористичній операції" (2017 рік) тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді пропонують підняти заплату помічникам нардепів вже з 1 липня.