Пошел за грибами без телефона. Возле Моршина исчез пенсионер (видео)

Пенсионер разошелся с сыном во время сбора грибов в лесу

Житель Львовской области заблудился в лесу под Моршином во время сбора грибов, его искали целый день и нашли — он был жив.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Это произошло в понедельник, 30 сентября. Мужчина 1953 года рождения пошел с сыном собирать грибы в лесу, но там они разделились.

У мужчины не было мобильного телефона, поэтому его сын после ухода из леса не мог позвонить своему отцу. Несмотря на непогоду, а именно дождь и холод, спасатели вместе с сыном отправились на поиски заблудшего отца.

Мужчина был найден в 21:36. Он был в сознании, но лежал в луже. Спасатели помогли ему выбраться из леса. По данным ГСЧС, он больше всего переживал за свои грибы, которые он насобирал в лесу.

Пенсионера доставили в Стрыйскую центральную районную больницу. Сотрудники ГСЧС успокоили грибника, заявив, что никто его урожай грибов не отнимет.

Спасатели напомнили украинцам о правилах безопасного пребывания в лесу во время сбора грибов и ягод. Рекомендуется брать с собой заряженный телефон и обязательно сообщить родным, куда вы собираетесь уходить.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Карпатах заблудился 42-летний мужчина, который хотел выйти на границу Румынии. Он ходил по горам 6 дней, пока его не спасли пограничники.