"Находив" 70 км і зустрів небезпечного хижака: у Карпатах врятували чоловіка, який хотів до Румунії та заблукав (відео)

Екстремальна "подорож" тривала майже тиждень

У Карпатах заблукав 42-річний чоловік, який хотів вийти на кордон Румунії. Чоловік тинявся засніженими горами 6 днів, поки його не врятували прикордонники.

Як розповіли в ДПСУ, за словами чоловіка, він не очікував, що його "подорож" буде такою небезпечною і важкою. Мало того, що сніговий покрив у горах сягав двох метрів, він зустрів диких звірів — карпатську рись, а ночами чув вовків.

Чоловік кілька разів втрачав орієнтацію і загалом пройшов горами близько 70 кілометрів. Він втомився, замерз і промок. Прикордонники допомогли йому "повернутися до цивілізації", напоїли чаєм із печивом та склали на "мандрівника" адмінпротокол за спробу незаконного перетину держкордону.

"Вкотре наголошуємо на небезпеці подібних "подорожей", оскільки вони несуть пряму загрозу здоров’ю і нерідко завершуються трагічно", — прокоментували інцидент прикордонники.

Як повідомляв "Телеграф", уздовж річки Тиса на Закарпатті встановлено огорожу з колючим дротом. Ймовірно, воно розраховане на те, щоб завадити ухилянтам від мобілізації намагатися вплав перетнути кордон з Румунією. Такі спроби часто закінчуються трагічно.