Запад имел много возможностей повлиять на течение войны, но не сделал этого

Нерешительность западных стран привела к началу российского вторжения в Украину, а теперь она не позволяет ей победить. Вероятно, из-за этого Курская операция началась в 2024 году, а не в 2023-м.

Об этом рассказал российский чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Телеграфу": У Путина есть любимый трюк, но он не пойдет против "старших товарищей".

"Запад имел несколько возможностей минимизировать потери Украины. И вообще минимизировать ущерб почти всей международной системе безопасности, который наносит Путин, если бы принял решение о полномасштабной поддержке Украины раньше", — сказал он

Каспаров отметил, что российского вторжения можно было бы избежать, если бы на Западе четко зафиксировали то, какие последствия ждут Кремль, однако этого никто не сделал. По убеждению политика, санкции могли бы предотвратить войну, но не смогут ее остановить.

Также он обратил внимание на то, что постоянные перебои с поставками не дали украинской армии решить исход войны еще в августе-сентябре 2022 года, но вместо того Запад дал оккупационной армии восемь-девять месяцев для того, чтобы окопаться и усилить свою оборону.

"Я не являюсь военным экспертом, но сильно подозреваю, что Курская операция готовилась не в 2024 году. Я думаю, что именно американский запрет не позволил Украине сделать это в 23-м году", — сказал Каспаров.

В настоящее время, говорит политик, Запад продолжает давать необходимое количество оружия, чтобы защититься, но не для перелома хода войны. Это, по его словам, связано с тем, что там не зафиксирована стратегическая цель в виде победы Украины, включая освобождение всех территорий, репарации и наказание преступников.

"Когда не зафиксирована цель, соответственно, и тактическая поддержка будет идти на уровне недоделанной цели", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, лишь 29 сентября 2024 года президент США Джо Байден впервые прямо сказал, что Украина победит в войне против России.