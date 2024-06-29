Трамп не любить Путіна і поважає Зеленського: Саакашвілі зробив прогноз для України

Експрезидент Грузії заявив, що Трамп не поступиться російському диктатору Путіну

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який зараз ув'язнений в Грузії, вважає, що Дональд Трамп поважає Україну та президента Володимира Зеленського. Тому Україні немає чого боятися, якщо Трамп виграє президентські вибори в США.

Про це Саакашвілі написав у своєму Facebook. Він послався на своє знайомство з Трампом та нагадав, що безпосередньо його Трамп публічно дуже хвалив.

"Я добре знайомий з Дональдом Трампом, багато разів з ним зустрічався, він мене публічно дуже хвалив. Вчора я побачив дебати та вчергове переконався: Трамп не поступиться Путіну. Він його не любить і, наскільки я памʼятаю, ніколи не любив. При цьому видно, що Трамп поважає Зеленського за його талант, а також за те, що Зеленський дуже стримано себе поводив під час слухань по імпічменту Трампа, повʼязаному з Україною. У України буде все гаразд як би не закінчились вибори в США", – зазначив він.

Як писав "Телеграф", нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.

При цьому чутки про так звані "мирні плани", які існують у Трампа, ходять вже не вперше. Так, президент України Володимир Зеленський на початку червня жорстко розкритикував подібні плани Трампа припинити війну в Україні, змусивши Україну піти на поступки російським терористам. Він зазначив, що такі плани є небезпечними для всього світу. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, а піде далі з війною на країни НАТО.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій. У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.