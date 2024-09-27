Теж над нами сміялися: в Грузії дивно "виправдалися" за дипломатичний скандал з Україною

Чиновник відмовився коментувати заяву українського Міністерства закордонних справ

У Грузії після скандальних фото зруйнованих українських міст, які використала партія "Грузинська мрія" у передвиборчій кампанії, заявили, що Україна нібито використовувала світлини грузинських міст, які окупувала Росія, зокрема, з гумористичною метою.

Про це сказав прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе. Його слова цитує "Эхо Кавказа" (проєкт "Радіо Свобода").

Чиновнику поставили запитання про те, як би він оцінив, якби в Україні використали кадри окупованого Росією Сухумі у передвиборчих цілях. На це він відповів, що "українці активно використовували ці кадри з різною метою, зокрема гумористичною, але це інше питання".

Кобахідзе не уточнив, що він мав на увазі. Премʼєр-міністр також відмовився коментувати заяву українського Міністерства закордонних справ, яке назвало "неприпустимим" використання фотографій українських міст.

Він сказав, "те, що відбувається в Україні, є неприйнятним", але для суспільства Грузії "важливо зробити правильний вибір, який зображений на цих банерах".

"Нашу країну спіткала б така ж доля, якби ми не вчинили правильно. Деякі люди збираються зробити те саме навіть після цих парламентських виборів. Якщо, не дай Боже, суспільство ухвалить неправильне рішення", — сказав грузинський прем’єр.

Що передувало

Нагадаємо, що панівна партія Грузії "Грузинська мрія" у межах передвиборчої кампанії представила серію плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляють фонтани й нові автобуси у грузинських містах. На своїх банерах політсила використала фотографії українських міст, зокрема Маріуполя, селищ у Донецькій області та зруйнованих навчальних закладів, які постраждали від російських обстрілів. У такий спосіб там хотіли наголосити, що так нібито станеться і з Грузією, якщо до влади прийде опозиція.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала банери, назвавши їх "ганебними й образливими для культури, традицій, історії та віри".

Цю ситуацію прокоментували і в Україні. Доброволець ЗСУ Олег Симороз заявив, що це верх лицемірства, враховуючи, що у нас не було вибору як у країни на яку напали та проти якої застосували всі види озброєння.

Була відповідь і влади. Міністерство закордонних справ України засудило використання зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів. Такі дії там назвали неприпустимими.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай, Бразилія та інші країни-однодумці Глобального Півдня заявили про створення платформи "Друзі світу".