В Україну раптово нагрянув перший сніг: мете як взимку (фото, відео)

Стовпчики термометрів у деяких місцях України вже опустилися нижче за нуль

Не встиг закінчитись вересень, а в Україні вже несподівано випав перший сніг. Частинку зими вже змогли відчути жителі Закарпаття.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відповідні відео. За їхніми даними, перший сніг уже помічено в Закарпатській області. Так, наприклад, вже з’явилися відео з гірськолижного курорту "Драгобрат", де мете зараз.

У деяких місцях у Карпатах уже насипало чимало снігу. До кучугур ще далеко, проте зловити зимову атмосферу на початку осені вже можна.

Наприклад, така ситуація склалася у гірській долині Пожижевській, на хребті Чорногора.

За даними синоптикині Наталії Діденко, на горі Піп-Іван стовпчики термометрів уже опустилися нижче нуля.

"У Карпатах зараз йде сніг і на горі Піп Іван -3-5 градусів!", — Розповідає вона.

Нагадаємо, про те, на яку погоду чекати українцям на початку робочого тижня ми писали в одному з наших матеріалів. Дізнатися про це ви можете, перейшовши на посилання.

Раніше ми писали про те, що Африку накрив аномальний снігопад, а машини на дорогах були заблоковані.