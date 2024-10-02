Аномальная осень с сюрпризами: чем удивит погода в начале октября в Украине

В части областей осадки будут выпадать чаще, а в некоторых они будут в дефиците

В начале октября погода в большинстве областей Украине будет теплой. Она будет теплее нормы на 4 – 6 °С, а в западной части на 1–3 °С ниже нормы.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Лето задерживается: в Украине сохранится аномальное тепло, но не везде".

По его словам, с юго-востока к нам будет поступать тепло из южных широт. В то же время, западные области Украины окажутся под влиянием более прохладного воздуха со Скандинавского полуострова. Осадки там будут выпадать чаще. А вот в юго-восточных регионах будет дефицит осадков.

Так, 2 и 3 октября, погода будет такой же, как и в первый день месяца. Пройдут дожди местами в западных регионах, Одесской области и Крыму. В остальных регионах — без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +11…+17 °С, днём +20…+26 °С. В западной части ночью около +3…+9 °С, днём +12…+18 °С.

4, 5 и 6 октября на большей части территории страны пройдут дожди. И только на юго-востоке продолжится засушливый период с летней температурой воздуха.

С 7 по 10 октября серьезных изменений в синоптических условиях не прогнозируется. По-прежнему будет господствовать аномально тёплая погода. Однако средняя температура уже начнет понижаться из-за сезонных изменений: сокращение светового дня и уменьшение высоты Солнца над горизонтом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября будут заморозки, снег в некоторых областях, а в части регионов будет продолжаться лето.