Проти зносу Пушкіна та за символи "Дня перемоги". На Одещині спалахнув скандал із депутатом (фото)
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Депутат міської ради Южного Одеської області не приховує своїх поглядів
Днями у місті Южному Одеської області вибухнув скандал навколо депутата міської ради Дениса Щамбури. Він виступає проти знесення пам’яток російського імперського періоду, а також розповсюджує у соцмережах заборонену символіку.
Про це написав у Telegram активіст Дем’ян Ганул. Він зазначив, що Щамбура навіть після повномасштабної агресії Росії продовжує вітати у Facebook з 9 травня — "Днем перемоги", вшановує сепаратистів в Одеському будинку профспілок 2 травня 2014 року, а також виступає проти знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі.
Наразі сторінку Щамбури у Facebook закрито для інших користувачів, проте Ганул зумів опублікувати скріншоти.
"Про яке перейменування в місті Южне може йтися, коли там такі представники місцевої ради? Це типовий ждун, який чекає на російську армію", — пише Ганул.
Також активіст опублікував скріншот декларації Щамбури за 2023 рік — вона доступна на платформі відкритих даних YouControl. Тут зазначено, що Щамбура має земельну ділянку площею 510 кв. метрів, квартирою площею 91 кв. метр, а також нежитлове приміщення площею 140 кв. метрів.
Також у декларації написано, що Щамбура є власником автомобіля Toyota Camry 2021 року випуску – вартість транспортного засобу становить 800 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі вибухнув скандал із простроченими ліками з гуманітарної допомоги для Обласної дитячої клінічної лікарні. За інформацією місцевих ЗМІ, термін придатності більшості препаратів минув ще у 2021-2022 роках.