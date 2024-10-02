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Проти зносу Пушкіна та за символи "Дня перемоги". На Одещині спалахнув скандал із депутатом (фото)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Денис Щамбура Новина оновлена 02 жовтня 2024, 11:05
Денис Щамбура. Фото Колаж "Телеграфа"

Депутат міської ради Южного Одеської області не приховує своїх поглядів

Днями у місті Южному Одеської області вибухнув скандал навколо депутата міської ради Дениса Щамбури. Він виступає проти знесення пам’яток російського імперського періоду, а також розповсюджує у соцмережах заборонену символіку.

Про це написав у Telegram активіст Дем’ян Ганул. Він зазначив, що Щамбура навіть після повномасштабної агресії Росії продовжує вітати у Facebook з 9 травня — "Днем перемоги", вшановує сепаратистів в Одеському будинку профспілок 2 травня 2014 року, а також виступає проти знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі.

Денис Щамбура, депутат Южненської міської ради

Наразі сторінку Щамбури у Facebook закрито для інших користувачів, проте Ганул зумів опублікувати скріншоти.

"Про яке перейменування в місті Южне може йтися, коли там такі представники місцевої ради? Це типовий ждун, який чекає на російську армію", — пише Ганул.

Також активіст опублікував скріншот декларації Щамбури за 2023 рік — вона доступна на платформі відкритих даних YouControl. Тут зазначено, що Щамбура має земельну ділянку площею 510 кв. метрів, квартирою площею 91 кв. метр, а також нежитлове приміщення площею 140 кв. метрів.

Також у декларації написано, що Щамбура є власником автомобіля Toyota Camry 2021 року випуску – вартість транспортного засобу становить 800 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі вибухнув скандал із простроченими ліками з гуманітарної допомоги для Обласної дитячої клінічної лікарні. За інформацією місцевих ЗМІ, термін придатності більшості препаратів минув ще у 2021-2022 роках.

Теги:
#Скандал #Депутат #Одеська область