Як уникнути "мертвих душ" при переписі населення? Голова Держстату дав рецепт

Територіальні органи мають стежити, щоб не втрутився людський чинник

На запланований на повоєнний час Всеукраїнський перепис населення може вплинути людський чинник, коли сільський, селищний голова або голова тергромади буде показувати якомога більшу кількість людей у його населеному пункті. І може дати вказівку максимально заповнити опитувальні бланки, куди будуть вносити дані далеких родичів чи взагалі "мертві душі".

Існування такого ризику в інтерв’ю "Телеграфу" визнав очільник Державної служби статистики Ігор Вернер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Кількість українців не така песимістична": голова Держстату про перепис населення, інфляцію та справжнє зростання зарплат".

— Такі ризики є. Сільський голова або мер прямо зацікавлені в збільшенні чисельності. А звідки переписувачі набираються? Із людей, які проживають у цій місцевості, — каже голова Держстату.

Він припустив, що недоброчесний чиновник може дати вказівку підлеглим на фальшування даних перепису.

— Який спосіб вберегтися від цих ризиків? Відповідь — інтернет-раунд перепису (коли люди переписують себе самі через відповідний цифровий сервіс) з фіксацією того, де вже люди переписалися, і відвідуванням тих місць, де ще не переписалися, — пояснює Ігор Вернер.

У Держстаті вважають, що багато ризиків можна зняти через інтернет-раунд, але все одно людський чинник залишається. І тому з ним треба боротися і контролювати.

— З цією метою мають бути створені відповідні переписні дільниці, і для цього є наші територіальні органи, які повинні за цим стежити. Крім того, ми плануємо використовувати дані державних реєстрів, що також допоможе виявити випадки викривлення інформації , — підсував голова Служби статистики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на яке запитання має відповісти Всеукраїнський перепис.