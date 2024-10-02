Как избежать "мертвых душ" при переписи населения? Глава Госстата дал рецепт

Территориальные органы должны следить, чтобы не вмешался человеческий фактор

На запланированную на послевоенное время Всеукраинская перепись населения может повлиять на человеческий фактор, когда сельский, поселковый голова или голова тергромады будет показывать как можно больше людей в его населенном пункте. И может дать указание максимально заполнить опросные бланки, куда будут вносить данные дальних родственников или вообще "мертвые души".

Существование такого риска в интервью "Телеграфу" признал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Количество украинцев не так пессимистично": глава Госстата о переписи населения, инфляции и настоящем росте зарплат".

— Такие риски есть. Сельский голова или мэр напрямую заинтересованы в увеличении численности. А откуда переписчики набираются? Из людей, проживающих в этой местности, — говорит глава Госстата.

Он предположил, что недобросовестный чиновник может дать указание подчиненным на фальсификацию данных переписи.

— Какой способ уберечься от этих рисков? Ответ — интернет-раунд переписи (когда люди переписывают себя сами через соответствующий цифровой сервис) с фиксацией того, где люди переписались, и посещением тех мест, где еще не переписались, — объясняет Игорь Вернер.

В Госстате полагают, что многие риски можно снять через интернет-раунд, но все равно человеческий фактор остается. И потому с ним нужно бороться и контролировать.

— С этой целью должны быть созданы соответствующие переписные участки, и для этого есть наши территориальные органы, которые должны следить за этим. Кроме того, мы планируем использовать данные государственных реестров, что также поможет выявить случаи искажения информации", — подытожил руководитель Службы статистики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, на какой вопрос должна ответить Всеукраинская перепись.