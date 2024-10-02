В Украине начнут выдавать повестки c QR-кодом: для чего он нужен

Новые повестки в ТЦК появятся в Украине

В Украине изменят формат повесток в территориальные центры комплектации. Теперь на части из них появятся QR-коды, с помощью которых их можно будет проверить.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии DOU. По ее словам нововведения будут приняты в ближайшее время, а функциональная часть уже проходит тестирование.

По ее словам, введение QR-кода позволит мгновенно проверить документ на его актуальность и достоверность. В частности, в приложении "Резерв+" появится сканер, которым код можно отсканировать.

Это позволит сразу получить информацию о том:

является ли повестка актуальной;

когда она была выдана и ее номер;

какой ТЦК ее выдал и кто ее подписал;

с какой целью военнообязанного вызывают в ТЦК (уточнение данных, прохождение ВВК или мобилизационное распоряжение).

Связано ли это с тем, что центры комплектации начали отправлять повестки по почте, Черногоренко не уточнила.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин не получит повестку по почте. Письма от ТЦК могут прийти в первую очередь украинцам, которые обновили данные.