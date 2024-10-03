Познакомились в общежитии и вместе более 40 лет: как выглядит супруга экс-спикера Рады Литвина

Жена политика — закрыта к публике

Владимир Литвин был значимым лицом в украинской политике. Так, он работал спикером парламента, народным депутатом в течение 4 созывов, а затем — председателем Администрации второго президента Леонида Кучмы. А вот о его жене очень мало известно.

Владимир Литвин вел активную политическую деятельность более 25 лет, занимая высокие государственные должности. Тем временем его жена находилась в тени. Больше о браке Литвина — расскажет "Телеграф".

Что известно о жене Владимира Литвина

Избранницей политика является Татьяна Константиновна Паникарская, рожденная в 1960 году. Она училась в Институте легкой промышленности, а Владимир – на историческом факультете. Отец женщины в то время работал первым секретарем Печерского райкома КПУ.

А с Владимиром Татьяна познакомилась на Дне рождения общего знакомого. Так, через некоторое время они начали встречаться. Как рассказывали знакомые политика, он даже приобрел норковую шубу, чтобы поразить женщину. В этом наряде Литвин ходил на свидание с Паникарской.

Затем Владимир решил познакомить свою избранницу с родителями и поехал с ней на Житомирщину. Впрочем, перед этим он попросил мать Татьяны спросить разрешения ее мужа, можно ли, чтобы его дочь уехала с ним.

Константин Паникарский ответил, что не будет общаться с ним из-за других людей. Тогда Литвин сделал решительный шаг — написал письмо с просьбой разрешить ему жениться на Татьяне. Паникарский согласился и пошутил: "Искренне спасибо за такой способ общения".

Впоследствии пара вышла замуж. В их браке появились двое детей: Елена — в 1982 году и Иван — в 1989. В целом Татьяна Литвин редко появлялась на публике, но все же несколько раз была замечена со своим мужем-политиком.

Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

В 2010 году Литвин решил баллотироваться в президенты Украины. Тогда он говорил, что в случае победы его женщина "даст фору всем первым леди". Политик подчеркнул, что Татьяна может достойно представить Украину на разных протокольных мероприятиях. А также добавил, что жена играет роль первой леди в их семье, потому что он "сложное счастье".

Фото из сети

Скандал

В 2011 году выяснилось, что женщина Литвина фигурирует в одном бизнес-проекте в Крыму. Речь шла о разрушении детского сада под Ялтой для строительства жилого комплекса "Ореанда-плаза". В него входят 3 больших дома с рестораном, салоном красоты, закрытым бассейном, спортзалом и даже вертолетной площадкой.

Оказалось, что одним из владельцев ЖК является Татьяна Литвин. Санаторий Верховной Рады "Нижняя Ореанда" подарил этому жилому комплексу землю, пляж и воздушное пространство. Это происходило в то время, когда спикером парламента был Литвин.

Где сейчас жена Литвина

Татьяна Литвин по-прежнему ведет непубличный образ жизни. Сейчас ей 64 года. О ее работе ничего не было известно, говорилось, что женщина занимается домашними делами. Очевидно, жена политика продолжает свою частную жизнь как можно дальше от прессы.

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