Вигнали з театру через позицію чоловіка: як виглядає і де зараз перебуває дружина зірки "Кухні" Назарова

Обраниця зірки також акторка

Дмитро Назаров — радянський та російський актор театру та кіно та народний артист Росії, який засудив вторгнення країни агресорки на Україну. Для українців він відомий завдяки ролі Віктора Петровича в серіалі "Кухня". Якщо професійне життя відкрите для загалу, то про особисте немає багато інформації в мережі.

Відомо, що дружину Дмитра Назарова звати Ольга, вона також акторка. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає обраниця актора, де вона зараз перебуває і скільки років вона у шлюбі з Дмитром Назаровим.

Що відомо про Ольгу Васильєву

Майбутня дружина Дмитра Назарова народилася в Кишиневі, в СРСР. Вона є акторкою російського кіно від 1980 року. Її акторська кар'єра тривала багато років, і вона здобула популярність завдяки ролям у театральних постановках, проте більш відомою вона стала після скандалу, пов'язаного з політичною позицією її чоловіка.

Фото з соцмереж Дмитра Назарова

Ольга підтримує свого чоловіка, який критикує путінський режим, виступаючи проти дій Кремля. Ця позиція коштувала їй роботи, адже у січні 2023 року їх обох звільнили з Московського художнього театру імені Чехова, де вони працювали багато років. Відповіддю на це Назаров записував сатиричні вірші, де висміював російську систему.

Де зараз дружина Дмитра Назарова

Після звільнення з театру Ольга разом із чоловіком переїхала до Ізраїлю, де вони давали концерти. Тур тривав пів року.

Також ходити чутки, що Дмитро Назаров виїхав разом із дружиною Франції. Але як виявилося пізніше, там він просто провів відпустку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну в Україні зірка "Сватів" Олександр Феклістов. Актор записував відеозвернення до українців.