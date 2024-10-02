Лише один варіант правильний: як писати слово "наперед" українською

В українській мові існує кілька правил, що визначають, як треба писати складні слова

В українській мові є чимало слів, які можуть викликати труднощі у написанні навіть у тих, хто не сумнівався у своїй грамотності. Серед них – прислівник, що вживається для вираження ідеї про дію, яка відбувається заздалегідь або перед чимось іншим.

Мова піде про слово "наперед". Воно належить до особливої категорії прислівників, які утворилися шляхом злиття прийменника з іменником. І хоча його походження очевидне – "на" + "перед", правила правопису тут однозначні: пишемо разом.

Чому саме разом?

Прислівник "наперед" утворився в результаті злиття прийменника "на" та іменника "перед". Такі прислівники, що виникли з поєднання прийменника та іменника, за правилами української мови пишуться разом. За тим самим принципом пишуться й інші прислівники, утворені від прийменника "на" та іменника:

набік,

наверх,

назад.

Винятки та особливі випадки

Важливо розрізняти прислівник "наперед" та словосполучення "на перед", яке може зустрічатися в інших контекстах. Порівняйте:

1. Прислівник (разом):

"Я наперед знав про це",

"Планувати наперед – корисна звичка".

2. Прийменник + іменник (окремо):

"Вийшов на перед сцени",

"Подивився на перед машини".

Практичні поради

Якщо сумніваєтеся у правильності написання, перевірте, чи можна поставити питання як? коли? куди?. Спробуйте замінити слово синонімом (заздалегідь, завчасно, попередньо). Якщо це прислівник – пишіть разом.

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