Дали значно більше, ніж США: Боррель спростував заяви про недостатню допомогу Україні від ЄС

ЄС надав Україні усіх видів допомоги на понад 130 млрд євро

Заяви щодо нібито недостатньої допомоги Україні з боку Європейського Союзу, які лунають під час президентської передвиборчої кампанії у США, є неправдивими. ЄС першим почав допомагати Україні, та зробив для неї дуже багато як у військовому, так і в гуманітарному та фінансовому планах.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє "Укрінформ". Зокрема Боррель дорікнув США тим, що сумарна допомога Україні від ЄС значно більша, ніж від Вашингтона.

"Після початку вторгнення ми вперше надали військову допомогу для України. І це не мало. Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, — європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, — це більше за вас. Це вже понад 130 мільярдів євро. Так, військова частина все ще менша (за американську), але це все ж таки 45 мільярдів євро, що не є малою сумою. Зрозуміло, що без допомоги Америки Україна не могла б чинити спротив. Але 45 мільярдів – це не мала сума у вимірі військової допомоги" — сказав він.

Окрім того, наголосив Боррель, ЄС прийняв майже п'ять мільйонів біженців з України. Також Україна отримала статус кандидата у ЄС, що до війни, за його словами, вважалося "немислимим" найближчим часом.

Зазначимо, що експрезидент Дональд Трамп під час своїх передвиборчих мітингів та у заявах ЗМІ неодноразово говорив, що ЄС нібито допомагає Україні менше, ніж США. Саме це викликало законне обурення в європейських країн.

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